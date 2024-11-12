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Авторы «Смуты» дадут поиграть в игру бесплатно в компьютерных клубах России

Авторы «Смуты» дадут поиграть в игру бесплатно в компьютерных клубах России
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По данным ТАСС, разработчики «Смуты» предоставят в более чем 1,5 тыс. компьютерных клубах России доступ к игре абсолютно бесплатно. Такое решение позволит охватить ещё большее число людей, которые благодаря проекту лучше узнают историю.

Студия-разработчик предоставит каждому компьютерному клубу-партнёру Langame 20 бесплатных ключей на VK Play для скачивания игры. Такое партнёрство позволит ещё большему числу игроков протестировать «Смуту» на 50 тыс. качественных и мощных компьютерах и узнать историю Смутного времени.

Уточняется, что сеть из 1,5 тыс. компьютерных клубов Langame охватывает десятки городов России, их ежегодно посещает более 2,8 млн любителей видеоигр. К тому же компьютерные клубы помогут поиграть в «Смуту» тем, у кого нет мощных ПК для игры.

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