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Disney и Pixar, похоже, работают над «Тачками 4»

Disney и Pixar, похоже, работают над «Тачками 4»
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В опросе на сайте мероприятия D23 Expo у людей спросили о самых ожидаемых анонсах на шоу. Среди вариантов был мультфильм «Тачки 4», который пока не анонсирован, однако это может говорить о том, что Disney и Pixar уже трудятся над новой частью франшизы.

Несмотря на упоминание мультфильма на D23 Expo, его всё же не решили анонсировать и перенесли на более поздний срок.

Вероятно, «Тачки 4» выступят продолжением третьей части и расскажут о новых приключениях знакомых нам Молнии Маккуина и его лучшего друга Мэтра. Впрочем, пока так можно только думать, поскольку подробностей сюжета нет.

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