Стартовали съёмки комедии «Мой папа — медведь»

«Биг Скрин Продакшн», «Киноцех» и Arna Media объявили о старте съёмок фильма «Мой папа — медведь». Это семейная комедия, рассчитанная как на детей, так и на взрослых.

Фото со съёмок

Фото: «Биг Скрин Продакшн»

Фото: «Биг Скрин Продакшн»

Фото: «Биг Скрин Продакшн»

Фото: «Биг Скрин Продакшн»

Фото: «Биг Скрин Продакшн»

Фильм расскажет о 12-летней девочке Маше и её отце Мише. После трагических событий папа с дочкой вынуждены временно уехать в деревню, в старый семейный дом. Миша пытается помочь дочке привыкнуть к новой жизни, но у Маши совсем другие планы.

Режиссёром и сопродюсером картины выступает Максим Максимов. В актёрском составе комедии задействованы Ева Смирнова, Борис Дергачёв, Роман Курцын, Зоя Бербер, Андрей Пынзару и Александр Головин.