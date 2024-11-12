Тимоти Шаламе назвал «Интерстеллар» лучшим фильмом в своей карьере

Во время недавнего интервью звезда «Дюны» Тимоти Шаламе рассказал о своём любимом фильме в своей карьере. И это не лента Дени Вильнёва, как можно подумать изначально!

По словам Шаламе, его любимый фильм — «Интерстеллар». В картине актёр сыграл сына Купера, Тома, в возрасте 15 лет. Роль была не слишком большая, однако именно она больше всего запала в душу Шаламе, в том числе и благодаря совместной работе с Кристофером Ноланом.

Шаламе также получил роль Вонки и сыграл его в одноимённом фильме. Актёр вернётся к роли Пола Атрейдеса в «Дюне 3», а ещё повторит образ Вонки для сиквела фильма Пола Кинга.