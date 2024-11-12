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Представлен лимитированный Steam Deck OLED в белом цвете

Представлен лимитированный Steam Deck OLED в белом цвете
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Компания Valve анонсировала новую версию Steam Deck с OLED-экраном. Устройство получило подзаголовок Limited Edition White, а его главной особенностью стал белый цвет — ранее все портативные ПК компании выпускались исключительно в чёрном формате.

Белый Steam Deck OLED поступит в продажу 18 ноября по цене в $ 679 (около 67 тысяч рублей). У лимитированной версии будет 1 ТБ встроенной памяти, остальные характеристики полностью совпадают с таковыми у базовой модели.

В Valve отметили, что приобрести новый Steam Deck смогут пользователи, зарегистрировавшиеся в Steam раньше ноября 2024 года. Кроме того, у покупателей не должно быть ограничений и блокировок на аккаунте, чтобы он мог приобрести гаджет прямо в магазине Valve.

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