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Фильм «Граф Монте-Кристо» вышел в онлайне на Okko

Фильм «Граф Монте-Кристо» вышел в онлайне на Okko
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12 ноября фильм «Граф Монте-Кристо» вышел в российских онлайн-кинотеатрах. Сейчас французскую картину можно посмотреть в цифровом сервисе Okko в привычном русском дубляже.

Видео доступно на YouTube-канале Атмосфера Кино. Права на видео принадлежат Okko.

«Граф Монте-Кристо» рассказывает историю моряка Эдмона Дантеса — его арестовывают за преступление, которое он не совершал. Спустя 14 лет ему наконец удаётся сбежать из тюрьмы, он нарекает себя графом Монте-Кристо и решает отомстить злоумышленникам, которые его предали.

По итогам проката в кинотеатрах России лента собрала около 547 млн рублей, став самым кассовым зарубежным фильмом 2024 года. Картину высоко оценили на агрегаторах: средняя оценка зрителей на «Кинопоиске» у ленты 8,1/10, а на IMDb — 7,9/10.

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