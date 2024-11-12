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«Сериал для фанатов»: критики смешанно оценили шоу «Дюна: Пророчество» от HBO

«Сериал для фанатов»: критики смешанно оценили шоу «Дюна: Пророчество» от HBO
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Уже 17 ноября в онлайн-кинотеатре HBO Max состоится премьера сериала «Дюна: Пророчество», приквела «Дюны» Дени Вильнёва. События шоу развернутся за 10 тыс. лет до событий оригинального романа Фрэнка Герберта и расскажут о двух сёстрах Харконнен, которые борются с силами, угрожающими будущему человечества, и основывают легендарную секту Бене Гессерит.

Тем временем критики уже ознакомились с первыми четырьмя сериями из шести и опубликовали обзоры сериала. В целом журналистам понравился новый проект по культовой вселенной — обозреватели хвалят мрачную атмосферу, игру актёров и попытку создать свою «Игру престолов». Из недостатков выделяют большой упор на историю «Дюны» и невысокий бюджет, который заметен по декорациям и костюмам. Сейчас на агрегаторе Rotten Tomatoes 73% критиков рекомендуют шоу к просмотру.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики о сериале «Дюна: Пророчество»

«Дюна: Пророчество» может похвастаться сильным актёрским составом, захватывающим повествованием и великолепными декорациями, напоминающими фильмы Дени Вильнева. Однако от некоторых сравнений с фильмами очень сложно избавиться — и все они в пользу Вильнёва.
«Пророчеству» не хватает эпического размаха, чтобы воплотить вселенную в жизнь. Сериал ощущается скорее как имитация, а не расширение фильмов Дени Вильнёва.
Для тех, кто не увлечён «Дюной», «Пророчество» может показаться немного сложным в понимании. Если вы не знаете большую часть лора франшизы, вы можете потеряться в этом мире. Но если вы любите «Дюну», то вас ждёт новое приключение.
«Дюна: Пророчество» — это умелое сочетание политических манёвров, жестокого насилия и старого доброго предательства.
Невозможно представить, чтобы незнакомый с «Дюной» человек посмотрел этот сериал и всё понял. Учитывая столько всего происходит, удивительно, почему шоу получилось таким скучным.
«Дюна: Пророчество» возвращает зрителя в огромный и странный мир Фрэнка Герберта таких же придурков-фантастов, как я. Это сериал для фанатов.

В первый сезон «Дюны: Пророчество» войдёт шесть эпизодов.

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