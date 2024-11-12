Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Не совсем верная цифра»: авторы «Аркейна» — о бюджете мультсериала в $ 250 млн

«Не совсем верная цифра»: авторы «Аркейна» — о бюджете мультсериала в $ 250 млн
Аудио-версия:
Комментарии

Перед премьерой второго сезона мультсериала «Аркейн» зарубежные СМИ поделились информацией о бюджете проекта. Как оказалось, студия Riot Games потратила на шоу около $ 250 млн — очень большие деньги даже по меркам Голливуда.

В интервью изданию GamesRadar создатели «Аркейна» Кристиан Линке и Алекс Йи прокомментировали сообщения журналистов. По словам шоураннеров, бюджет обоих сезонов действительно близок к этой сумме, однако в неё входят в том числе затраты на маркетинг и различные соглашения. Что касается стоимости производства, то она заметно меньше.

[$ 250 млн] — это не совсем верная цифра. В неё включены расходы на маркетинг, которые не связаны с производственным бюджетом. «Аркейн» — очень дорогой мультсериал, и в этом вся суть. Мы мечтали создать мультсериал, который был бы схож по качеству с анимационными фильмами.

Второй сезон мультсериала «Аркейн» стартовал 9 ноября. Продолжение вновь выйдет в трёх частях — финал состоится 23 ноября.

Материалы по теме
«Аркейн» феерично вернулся: сериал уже готовит нас к трагическому финалу
«Аркейн» феерично вернулся: сериал уже готовит нас к трагическому финалу
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android