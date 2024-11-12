Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Stellar Blade с эффектной героиней выйдет на ПК в 2025 году

Stellar Blade с эффектной героиней выйдет на ПК в 2025 году
Комментарии

Студия Shift Up рассказала о будущем стильного экшена Stellar Blade. Разработчики заявили, что планируют выпустить игру на ПК в 2025 году, точная дата станет известна позже

Stellar Blade вышла 26 апреля 2024 года только на PlayStation 5. События игры разворачиваются в далёком будущем, где Земля оказывается разрушена в ходе катаклизма. Игрокам предстоит взять на себя роль девушки по имени Ева, чтобы исследовать последний город планеты и спасти последних выживших.

Ещё до релиза Stellar Blade столкнулась с критикой со стороны журналистов и различных активистов из-за непривычно сексуальной главной героини. Тираж игры превышает 1 млн копий, однако после релиза на ПК авторы ожидают, что проект получит вторую жизнь.

Материалы по теме
Stellar Blade хороша не только модельной героиней: это Dark Souls для всех. Обзор игры
Видео
Stellar Blade хороша не только модельной героиней: это Dark Souls для всех. Обзор игры
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android