Stellar Blade с эффектной героиней выйдет на ПК в 2025 году

Студия Shift Up рассказала о будущем стильного экшена Stellar Blade. Разработчики заявили, что планируют выпустить игру на ПК в 2025 году, точная дата станет известна позже

Stellar Blade вышла 26 апреля 2024 года только на PlayStation 5. События игры разворачиваются в далёком будущем, где Земля оказывается разрушена в ходе катаклизма. Игрокам предстоит взять на себя роль девушки по имени Ева, чтобы исследовать последний город планеты и спасти последних выживших.

Ещё до релиза Stellar Blade столкнулась с критикой со стороны журналистов и различных активистов из-за непривычно сексуальной главной героини. Тираж игры превышает 1 млн копий, однако после релиза на ПК авторы ожидают, что проект получит вторую жизнь.