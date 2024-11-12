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Актёра Тимоти Шаламе не брали на главные роли в фильмах из-за его худобы

Актёра Тимоти Шаламе не брали на главные роли в фильмах из-за его худобы
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Американский актёр Тимоти Шаламе рассказал о начале своей карьере в Голливуде. Звезда «Вонки» и «Дюны» рассказал, что ему постоянно отказывали на прослушиваниях из-за его худобы.

Шаламе вспомнил, что участвовал в пробах на роли в «Бегущем в лабиринте», «Дивергенте» и других блокбастерах, однако ему отказывали из-за его телосложения.

Если я проходил прослушивание на роли в «Бегущем в лабиринте», «Дивергенте» или в подобных фильмах, обратная связь всегда была такой: «У тебя не то телосложение». Однажды мой агент позвонил мне и сказал, что мне нужно набрать вес, чтобы проходить кастинги.

Шаламе не воспользовался советом своего агента и решил сосредоточиться на более личных фильмах, где он смог раскрыть своё актёрский потенциал. С тех пор артист стал одним из самых востребованных актёров Голливуда. Ближайшим проектом Шаламе станет байопик «Никому не известный» про Боба Дилана — премьера состоится 25 декабря 2024 года.

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