Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезда «Гладиатора 2» Дэнзел Вашингтон сыграет в «Чёрной пантере 3» от Marvel

Звезда «Гладиатора 2» Дэнзел Вашингтон сыграет в «Чёрной пантере 3» от Marvel
Комментарии

Американский актёр Дэнзел Вашингтон рассказал о своём участии в фильме «Чёрная пантера 3». По словам звезды «Великого уравнителя» и «Гладиатора 2», сейчас режиссёр обеих частей Райан Куглер пишет сценарий триквела, в котором важную роль сыграет персонаж актёра.

Никаких подробностей о герое Вашингтона нет. Известно лишь, что «Чёрная пантера 3» продолжит развитие киновселенной Marvel и вновь расскажет об африканской стране Ваканде, чьи технологии опережают развитие всего человечества. У картины пока нет даты релиза.

«Чёрная пантера» — одна из самых успешных подсерий Marvel. Два фильма суммарно принесли студии более $ 2 млрд и стали одними из самых высокооценённых проектов киновселенной по версии критиков.

Материалы по теме
«Аркейн» феерично вернулся: сериал уже готовит нас к трагическому финалу
«Аркейн» феерично вернулся: сериал уже готовит нас к трагическому финалу
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android