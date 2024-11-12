Режиссёр «Руки Вверх!» снимет новый сериал с комиком Нурланом Сабуровым в главной роли

Режиссёр Аскар Узабаев после успеха биографического фильма «Руки Вверх!» про одноимённую музыкальную группу готовит новый проект — комедийный сериал «Бедные Патрики». Одну из главных ролей сыграет комик Нурлан Сабуров.

Шоу расскажет про обратную сторону одного из самых дорогих и престижных районов Москвы. В центре сюжета — история девушки из Челябинска, которая работает в столовой и неожиданно получает шанс показать свои кулинарные таланты в компании лучших поваров перед большой аудиторией.

Параллельно Узабаев намерен снять новый фильм — «День вне зависимости». Он расскажет о комике, который попадает в реалити-шоу и должен избавиться от пагубных привычек, а заодно вернуться к жизни без алкоголя и других пороков.