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Режиссёр «Руки вверх!» снимет сериал «Бедные Патрики» с комиком Нурланом Сабуровым в главной роли

Режиссёр «Руки Вверх!» снимет новый сериал с комиком Нурланом Сабуровым в главной роли
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Режиссёр Аскар Узабаев после успеха биографического фильма «Руки Вверх!» про одноимённую музыкальную группу готовит новый проект — комедийный сериал «Бедные Патрики». Одну из главных ролей сыграет комик Нурлан Сабуров.

Шоу расскажет про обратную сторону одного из самых дорогих и престижных районов Москвы. В центре сюжета — история девушки из Челябинска, которая работает в столовой и неожиданно получает шанс показать свои кулинарные таланты в компании лучших поваров перед большой аудиторией.

Параллельно Узабаев намерен снять новый фильм — «День вне зависимости». Он расскажет о комике, который попадает в реалити-шоу и должен избавиться от пагубных привычек, а заодно вернуться к жизни без алкоголя и других пороков.

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