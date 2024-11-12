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На Фестивале цифрового спорта откроется зона «Чемпионата»

На Фестивале цифрового спорта откроется зона «Чемпионата»
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23-24 ноября в Москве пройдёт пятый этап Всероссийского фестиваля цифрового спорта в рамках выставки «Игропром» на Main Stage. Гостей ждут зоны виртуального футбола, хоккея, гонок и боевых искусств, где пройдут турниры с призами. В этот раз добавится новинка — зона «Чемпионата» от популярного спортивного портала, выступающего генеральным информационным партнёром события.

В зоне «Чемпионата» можно будет обсудить актуальные вопросы киберспорта и сыграть в настольный футбол или аэрохоккей. Призовой фонд турниров пополнится сувенирами в фирменном цвете портала.

Подробности на сайте фестиваля и в группе VK. Вход на выставку по билетам, Main Stage находится на ул. Шарикоподшипниковская, 13.

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