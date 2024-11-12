Россия и Китай снимут фильм по книге фантаста Лю Цысиня, автора «Задачи трёх тел»

Китай и Россия планируют снять совместный фильм по книге известного китайского писателя-фантаста Лю Цысиня. Об этом рассказала кинопродюсер Джин Ху в интервью ТАСС.

Работа над экранизацией романа «Шаровая молния» начнётся в ближайшее время. Сейчас съёмочная группа из Поднебесной приехала в Россию, чтобы найти нужные локации для съёмок — в дальнейшем планируется привлечь к работе российских режиссёров и актёров.

Лю Цысинь на протяжении последних лет остаётся самым популярным китайским писателем в жанре научной фантастики — по его трилогии «Задач трёх тел» снято сразу два сериала (китайский и от Netflix). «Шаровая молния» считается приквелом к этой серии книг и рассказывает о человеке, который изучает это природное явление после смерти родных.