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Россия и Китай снимут фильм по книге фантаста Лю Цысиня, автора «Задачи трёх тел»

Россия и Китай снимут фильм по книге фантаста Лю Цысиня, автора «Задачи трёх тел»
Задача трёх тел
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Китай и Россия планируют снять совместный фильм по книге известного китайского писателя-фантаста Лю Цысиня. Об этом рассказала кинопродюсер Джин Ху в интервью ТАСС.

Работа над экранизацией романа «Шаровая молния» начнётся в ближайшее время. Сейчас съёмочная группа из Поднебесной приехала в Россию, чтобы найти нужные локации для съёмок — в дальнейшем планируется привлечь к работе российских режиссёров и актёров.

Лю Цысинь на протяжении последних лет остаётся самым популярным китайским писателем в жанре научной фантастики — по его трилогии «Задач трёх тел» снято сразу два сериала (китайский и от Netflix). «Шаровая молния» считается приквелом к этой серии книг и рассказывает о человеке, который изучает это природное явление после смерти родных.

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