NVIDIA выпустила новое приложение вместо GeForce Experience — там можно откатить драйверы

Производитель видеокарт NVIDIA представил новое приложение для пользователей ПК — NVIDIA App с новыми функциями должно заменить GeForce Experience.

Так, интерфейс позволит повысить быстродействие на 50%, а пользователи получат доступ ко всем возможностям системы без регистрации. При желании можно будет вернуться к предыдущим версиям драйверов, а настройки графики в играх станут эффективнее.

Видео доступно на YouTube-канале NVIDIA GeForce. Права на видео принадлежат NVIDIA.

С помощью системы рекомендаций можно будет сразу применить лучшие настройки для игры — всего в библиотеке свыше 1000 популярных релизов. При желании параметры можно будет изменить в пользу производительности или более детализированной графики.