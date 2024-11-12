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Симба, Тимон и Пумба на новых кадрах фильма «Муфаса: Король Лев» — он выходит 20 декабря

Симба, Тимон и Пумба на новых кадрах фильма «Муфаса: Король Лев» — он выходит 20 декабря
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Издание Entertainment Weekly в ходе превью предстоящего фильма «Муфаса: Король Лев» опубликовало несколько новых кадров картины.

Сама история будет происходить в двух временных промежутках. В одном старые друзья Тимон и Пумба будут рассказывать о приключениях ребёнка Симбы. В другом же будет происходить сама история с участием грозного льва.

Сиквел, как и оригинал, сделали с помощью компьютерной графики. Режиссёром выступил Барри Дженкинс («Лунный свет»).

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Мировая премьера ленты «Муфаса: Король Лев» состоится уже 20 декабря. Будут ли картину показывать в России на новогодних праздниках, пока неясно.

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