Симба, Тимон и Пумба на новых кадрах фильма «Муфаса: Король Лев» — он выходит 20 декабря

Издание Entertainment Weekly в ходе превью предстоящего фильма «Муфаса: Король Лев» опубликовало несколько новых кадров картины.
Сама история будет происходить в двух временных промежутках. В одном старые друзья Тимон и Пумба будут рассказывать о приключениях ребёнка Симбы. В другом же будет происходить сама история с участием грозного льва.
Сиквел, как и оригинал, сделали с помощью компьютерной графики. Режиссёром выступил Барри Дженкинс («Лунный свет»).
Фото: Entertainment Weekly
Фото: Entertainment Weekly
Фото: Entertainment Weekly
Фото: Entertainment Weekly
Мировая премьера ленты «Муфаса: Король Лев» состоится уже 20 декабря. Будут ли картину показывать в России на новогодних праздниках, пока неясно.