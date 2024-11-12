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Появились новые скриншоты и детали третьего дополнения Atomic Heart DLC #3

Появились новые скриншоты и детали третьего дополнения для Atomic Heart
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Разработчики Atomic Heart раскрыли подробности предстоящего DLC — дополнение станет третьим в истории игры и расскажет о новых событиях в комплексе «Челомей».

Atomic Heart DLC #3 станет прямым продолжением второго дополнения: майор Нечаев возвращается из лимбо в реальный, но уже изменившийся мир.

Приключение перенесёт игроков в новые удивительные локации, а также на знакомые территории, которые изменились до неузнаваемости. Как видно в первом тизере, комплекс «Челомей» как раз из таких мест, и спокойно гулять и наслаждаться окрестностями там уже не получится.

Фото: Mundfish

В свежем дополнении игроки получат доступ к новому оружию и способностям, а ещё — к новым способам взаимодействия с окружающей средой. Авторы также хотят вызвать у игроков яркие эмоции.

Мы хотим, чтобы на этот раз игроки сосредоточились на персонажах и их отношениях, так как в новом дополнении будет много интересных моментов между ними.

Фото: Mundfish

При этом дата выхода дополнения до сих пор остаётся неизвестной — хотя разработчики сообщают, что релиз состоится «очень скоро».

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