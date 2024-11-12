Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Тимати Шаламе, Эль Фаннинг и другие на постерах персонажей фильма «Никому не известный» о Бобе Дилане

Тимати Шаламе, Эль Фаннинг и другие на постерах фильма «Никому не известный» о Бобе Дилане
Аудио-версия:
Комментарии

Авторы биографического фильма «Никому не известный» о становлении легендарного музыканта Боба Дилана опубликовали постеры, посвящённые отдельным персонажам и исполнившим их актёрам.

Боб Дилан в «Никому не известном» (Тимати Шаламе)

Фото: Searchlight Pictures

Джонни Кэш в «Никому не известном» (Бойд Холбрук)

Фото: Searchlight Pictures

Сильви Руссо в «Никому не известном» (Эль Фаннинг)

Фото: Searchlight Pictures

Джоан Баез в «Никому не известном» (Моника Барбаро)

Фото: Searchlight Pictures

Пит Сигер в «Никому не известном» (Эдвард Нортон)

Фото: Searchlight Pictures

Мировая премьера фильма о Бобе Дилане состоится 25 декабря 2024 года. Как стало известно ранее, главная звезда фильма Тимоти Шаламе сам исполнил большинство песен знаменитого певца на съёмочной площадке.

Материалы по теме
Видео
Вышел новый трейлер фильма «Никому не известный» про Боба Дилана с Тимоти Шаламе
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android