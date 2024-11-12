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Тимати Шаламе, Эль Фаннинг и другие на постерах фильма «Никому не известный» о Бобе Дилане

Авторы биографического фильма «Никому не известный» о становлении легендарного музыканта Боба Дилана опубликовали постеры, посвящённые отдельным персонажам и исполнившим их актёрам.

Боб Дилан в «Никому не известном» (Тимати Шаламе)

Фото: Searchlight Pictures

Джонни Кэш в «Никому не известном» (Бойд Холбрук)

Фото: Searchlight Pictures

Сильви Руссо в «Никому не известном» (Эль Фаннинг)

Фото: Searchlight Pictures

Джоан Баез в «Никому не известном» (Моника Барбаро)

Фото: Searchlight Pictures

Пит Сигер в «Никому не известном» (Эдвард Нортон)

Фото: Searchlight Pictures

Мировая премьера фильма о Бобе Дилане состоится 25 декабря 2024 года. Как стало известно ранее, главная звезда фильма Тимоти Шаламе сам исполнил большинство песен знаменитого певца на съёмочной площадке.