Том Круз нашёл себе замену для серии «Миссия невыполнима» — СМИ

Актёр Глен Пауэлл может заменить Тома Круза в главной роли во франшизе «Миссия невыполнима». Как сообщают инсайдеры, сам Круз сохранит позицию продюсера в следующих фильмах серии.

Круз и Пауэлл вместе снимались в фильме «Топ Ган: Мэверик», вышедшем в 2022 году, — якобы там легенда «Миссии невыполнима» и заприметил преемника. Сейчас у Глена много других проектов, включая съёмки нового «Бегущего человека» и картины «Топ Ган 3» — но, в теории, актёр может найти свободное место в графике.

Ранее новый фильм «Миссия невыполнима 8» хотели продвигать как последнюю часть, но Том Круз настоял на другом варианте. Лента с подзаголовком «Последняя расплата» выйдет в прокат 23 мая 2025 года — вероятно, после этого Круз перестанет сниматься в серии.