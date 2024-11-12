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Вышел трейлер «Бриджит Джонс 4» — премьера фильма 14 февраля 2025 года

Вышел трейлер «Бриджит Джонс 4» — премьера фильма 14 февраля 2025 года
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Кинокомпания Universal Pictures представила дебютный трейлер фильма «Бриджит Джонс 4» — новая часть продолжит романтическую историю женщины средних лет.

Как и в прошлых частях, главную роль исполнит Рене Зеллвегер. К съёмкам в серии также вернулись Хью Грант и Эмма Томпсон, к которым присоединились Чиветель Эджиофор и Лео Вудалл.

Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Оригинальный фильм, «Дневник Бриджит Джонс», рассказывал о незамужней 32-летней женщине, комплексующей по поводу лишнего веса. На Рождество она знакомится с разведённым мужчиной Марком Дарси. с этого момента её жизнь кардинально меняется. Второй и третий фильмы продолжали сюжет первого.

Лента с подзаголовком «Без ума от мальчишки» выйдет на День Святого Валентина в феврале 2025 года.

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