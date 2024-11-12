Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезда «Очень странных дел» Финн Вулфхард займётся ремейком фильма ужасов «Рука-убийца»

Звезда «Очень странных дел» Финн Вулфхард займётся ремейком фильма ужасов «Рука-убийца»
Комментарии

Актёры Финн Вулфхард и Билли Брайк подписали контракты на участие в съёмках новой версии комедийного фильма ужасов «Рука-убийца» 1999 года.

Ранее они вместе работали над лентой «Адское лето» в том же жанре, причём Вулфхард совмещал главную роль с позициями продюсера и режиссёра. В «Руке-убийце» они займутся написанием сценария.

Продюсером хоррора выступит Джейсон Райтман, который вместе с Вулфхардом занимался двумя последними частями «Охотников за привидениями».

В 2025 году выйдет пятый и последний сезон «Очень странных дел» с участием Вулфхарда — точная дата пока не раскрывается. Дэвид Харбор рассказал, что концовка вызвала у актёров слёзы.

Материалы по теме
Дэвид Харбор рассказал, что актёры «Очень странных дел» рыдали, читая сценарий финала
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android