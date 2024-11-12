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В Fortnite навсегда вернут классическую карту — режим OG станет доступен с 6 декабря

В Fortnite навсегда вернут классическую карту — режим OG станет доступен с 6 декабря
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Разработчики «королевской битвы» Fortnite объявили, что 6 декабря выйдет обновление с режимом OG — в нём будет доступна классическая карта из первого сезона.

Геймеры неоднократно просили вернуть в Fortnite классический режим, и в прошлом году смогли вновь поиграть на стандартной карте в рамках временного ивента. Теперь же «классика» с изначальными транспортом и окружением будет доступна всегда.

Вероятно, вместе с режимом OG 6 декабря Fortnite ждёт новая глава. Ожидается, что на карте появится лесной биом, который будет работать по-разному в зависимости от времени суток. Игроки также ждут новые виды приручаемых животных.

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