Опубликованы финальные системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2

Студия GSC Game World опубликовала финальные системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2. Разработчики показали четыре пресета, которые смогут запустить шутер в различных разрешениях.

Так, для игры в 30 FPS понадобится ПК с процессором Intel Core i7-7700K и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 ГБ) с 16 ГБ оперативной памяти. Для комфортной игры в 1080p понадобится сборка с Intel Core i7-9700K и RTX 2070 Super, а для разрешения 4К нужен ПК с Intel Core i7-13700KF и RTX 4080.

Минимальные системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2 (1080p/30 FPS)

ОС — Windows 10/11

— Windows 10/11 Процессор — Intel Core i7-7700K или AMD Ryzen 5 1600X

— Intel Core i7-7700K или AMD Ryzen 5 1600X Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 ГБ) или AMD Radeon RX 580

— NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 ГБ) или AMD Radeon RX 580 Оперативная память — 16 ГБ

— 16 ГБ Место на диске — 160 ГБ (SSD)

Рекомендуемые системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2 (1080p/60 FPS)

ОС — Windows 10/11

— Windows 10/11 Процессор — Intel Core i7-9700K или AMD Ryzen 7 3700X

— Intel Core i7-9700K или AMD Ryzen 7 3700X Видеокарта — NVIDIA GeForce RTX 2070 Super/RTX 4060 или AMD Radeon RX 5700XT

— NVIDIA GeForce RTX 2070 Super/RTX 4060 или AMD Radeon RX 5700XT Оперативная память — 16 ГБ

— 16 ГБ Место на диске — 160 ГБ (SSD)

Фото: GSC Game World

Рекомендуемые системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2 (1440p/60 FPS)

ОС — Windows 10/11

— Windows 10/11 Процессор — Intel Core i7-11700 или AMD Ryzen 7 5800X

— Intel Core i7-11700 или AMD Ryzen 7 5800X Видеокарта — NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti/RTX 4070 или AMD Radeon RX 6800XT

— NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti/RTX 4070 или AMD Radeon RX 6800XT Оперативная память — 32 ГБ

— 32 ГБ Место на диске — 160 ГБ (SSD)

Рекомендуемые системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2 (4К/60 FPS)