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Опубликованы финальные системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2

Опубликованы финальные системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2
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Студия GSC Game World опубликовала финальные системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2. Разработчики показали четыре пресета, которые смогут запустить шутер в различных разрешениях.

Так, для игры в 30 FPS понадобится ПК с процессором Intel Core i7-7700K и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 ГБ) с 16 ГБ оперативной памяти. Для комфортной игры в 1080p понадобится сборка с Intel Core i7-9700K и RTX 2070 Super, а для разрешения 4К нужен ПК с Intel Core i7-13700KF и RTX 4080.

Минимальные системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2 (1080p/30 FPS)

  • ОС — Windows 10/11
  • Процессор — Intel Core i7-7700K или AMD Ryzen 5 1600X
  • Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 ГБ) или AMD Radeon RX 580
  • Оперативная память — 16 ГБ
  • Место на диске — 160 ГБ (SSD)

Рекомендуемые системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2 (1080p/60 FPS)

  • ОС — Windows 10/11
  • Процессор — Intel Core i7-9700K или AMD Ryzen 7 3700X
  • Видеокарта — NVIDIA GeForce RTX 2070 Super/RTX 4060 или AMD Radeon RX 5700XT
  • Оперативная память — 16 ГБ
  • Место на диске — 160 ГБ (SSD)

Фото: GSC Game World

Рекомендуемые системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2 (1440p/60 FPS)

  • ОС — Windows 10/11
  • Процессор — Intel Core i7-11700 или AMD Ryzen 7 5800X
  • Видеокарта — NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti/RTX 4070 или AMD Radeon RX 6800XT
  • Оперативная память — 32 ГБ
  • Место на диске — 160 ГБ (SSD)

Рекомендуемые системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2 (4К/60 FPS)

  • ОС — Windows 10/11
  • Процессор — Intel Core i7-13700KF или AMD Ryzen 7 7700X
  • Видеокарта — NVIDIA GeForce RTX 4080 Super или AMD Radeon RX 7900XTX
  • Оперативная память — 32 ГБ
  • Место на диске — 160 ГБ (SSD)
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