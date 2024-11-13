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Звезда «Чёрной пантеры» Лупита Нионго сыграет в новом фильме Кристофера Нолана

Звезда «Чёрной пантеры» Лупита Нионго сыграет в новом фильме Кристофера Нолана
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По информации издания The Hollywood Reporter, актриса Лупита Нионго, известная по «Чёрной пантере» и приквелу «Тихого места», сыграет в новом фильме Кристофера Нолана.

Какая именно роль достанется актрисе, СМИ не разглашают. Возможно, пока это держится в секрете.

Новый фильм Кристофера Нолана выпустит Universal Pictures 17 июля 2026 года. По данным Deadline, хоть каст пока целиком не объявлен, в нём можно ждать крупных звёзд. Том Холланд, Мэтт Дэймон, Зендея и Энн Хэтэуэй уже подтвердили это, теперь осталось дождаться и остальных актёров.

Съёмки картины запланированы на первую половину 2025 года.

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