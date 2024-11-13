Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Бенедикт Камбербэтч, Розамунд Пайк и Энтони Хопкинс сыграют в новом фильме Гая Ричи

Бенедикт Камбербэтч, Розамунд Пайк и Энтони Хопкинс сыграют в новом фильме Гая Ричи
Комментарии

Издание Variety сообщило, что Бенедикт Камбербэтч, Розамунд Пайк и Энтони Хопкинс получили роли в новом фильме Гая Ричи «Жена и собака». Роли звёзд пока не разглашаются.

Хотя сюжет держится в секрете, в фильме «Жена и собака» Ричи вернётся в красочный, полный предательства мир британского высшего общества. По духу лента будет напоминать культовых «Джентльменов».

Производство стартует в феврале 2025 года. Сценарий Ричи написал сам. Помимо этого проекта, Ричи трудится над фильмами «Источник вечной молодости» и «В сером», а также над спин-оффом «Рэя Донована» в формате сериала. Работы у именитого режиссёра явно хватает.

Материалы по теме
Снятая на отвали бездарная комедия. Обзор «Возвращения попугая Кеши»
Снятая на отвали бездарная комедия. Обзор «Возвращения попугая Кеши»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android