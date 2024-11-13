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Том Круз хочет, чтобы Глен Пауэлл заменил его в будущих частях «Миссии невыполнима» — СМИ

Том Круз хочет, чтобы Глен Пауэлл заменил его в будущих частях «Миссии невыполнима» — СМИ
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По данным известного инсайдера Джеффа Снейдера и СМИ, у Тома Круза уже есть планы на развитие франшизы «Миссия невыполнима», но в его планах нет… его самого! Если верить Снейдеру, Круз хочет отойти от франшизы и уступить место молодому поколению.

Так, актёр якобы желает, чтобы в будущем за развитие франшизы в главной роли отвечал Глен Пауэлл, известный по фильмам «Топ Ган: Мэверик», «Смерч», «Я не киллер» и другим лентам.

На желание Круза уже отреагировал сам Пауэлл, в шутку отметив, что мама вряд ли разрешит ему сниматься в таких опасных для здоровья картинах с точки зрения каскадёрских трюков и прочего.

Моя мама никогда бы мне этого не позволила.

Что до самого Круза, он якобы продолжит продюсировать «Миссию невыполнима», и как раз этим культовый актёр и ограничится.

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