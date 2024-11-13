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Актёр Том Бриттни порвал костюм Генри Кавилла во время проб для нового «Супермена»

Актёр Том Бриттни порвал костюм Генри Кавилла во время проб для нового «Супермена»
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Во время недавней беседы с журналистами актёр Том Бриттни рассказал, что проходил прослушивание на роль Супермена в обновлённой киновселенной DC под руководством Джеймса Ганна. Во время проб случился небольшой конфуз.

По словам Бриттни, он случайно порвал костюм, в котором Генри Кавилл снимался в «Человеке из стали» и других лентах, где он появлялся в образе Супермена.

Чтобы влезть в него, мне понадобилось около получаса. И да, я думаю, что я мог его случайно порвать, потому что слышал соответствующий звук.

Суперменом новой киновселенной стал Дэвид Коренсвет, который при удачном раскладе станет лицом нового видения фильмов DC: сейчас всё это дело формирует Джеймс Ганн.

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