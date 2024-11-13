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«Была любовь, но про сериал уже все забыли»: режиссёр Павел Лунгин — о «Слове пацана»

«Была любовь, но про сериал уже все забыли»: режиссёр Павел Лунгин — о «Слове пацана»
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Российский режиссёр Павел Лунгин с беседе с изданием Hello! сравнил культовый сериал «Бригада» и хайповое шоу «Слово пацана». По мнению постановщика, последнее уже все успели забыть.

Лунгин подчеркнул, что сериал «Слово пацана» получил свою вспышку любви и популярности, однако сейчас про сериал мало кто помнит. В отличие от «Бригады», которую, отметил Павел, цитируют и любят даже спустя десятилетия.

Мне кажется, что «Слово пацана» получило свою вспышку любви, но про него уже забыли. Это пример таких феноменов массового чудовищного успеха, которые сразу будто отдают все свои силы, энергию и затухают. Может быть, потому что «Бригада» всё-таки была про современность, а «Слово пацана» про прошлое, про 90-е. В любом случае одновременно с развлекательным должно существовать и кино непростое.

В момент, отметил Лунгин, популярность «Слова пацана» резко возросла, однако потом стала угасать. И это — вполне обычный процесс дял современных проектов, отметил режиссёр.

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