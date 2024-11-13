Жители России стали покупать меньше телевизоров

Компания GS Group предоставила аналитический отчёт, в котором выяснилось, что россияне стали покупать меньше телевизоров. Так, за первые девять месяцев 2024 года в России было продано более 5,7 млн телевизоров на сумму 165,3 млрд руб. Это на 5% меньше, чем за аналогичный период 2023-го.

Также отмечается, что покупатели предпочитают выбирать более доступные модели с прежней диагональю экрана, причем у 32% проданных телевизоров диагональ составляет более 45 дюймов.

Среди крупнейших китайских производителей телевизоров в России выделяются Haier, Xiaomi, Hisense и TCL. При этом китайские компании начинают более активную деятельность и конкурируют между собой на рынке.