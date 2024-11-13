Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Последний друид» с Расселом Кроу может официально выйти в России

Фильм «Последний друид» с Расселом Кроу может официально выйти в России
Комментарии

Издание Deadline сообщило, что кинокомпания Arna Media приобрела права на показ в СНГ фильма «Последний друид» с Расселом Кроу в главной роли. Таким образом, лента может получить официальный прокат и в России. Подтверждающей информации об этом пока нет.

Сюжет картины расскажет о том, как император обнаруживает уединённую крепость друидов в горах Каледонии. Мирный кельтский старейшина должен взять в руки оружие, чтобы защитить свою семью и народ от уничтожения.

Фильм снял Уильям Юбэнк. У ленты пока что нет даты выхода. Кто сыграет в фильме вместе с Кроу, пока что тоже не объявляют, но это наверняка сделают позже.

Материалы по теме
Снятая на отвали бездарная комедия. Обзор «Возвращения попугая Кеши»
Снятая на отвали бездарная комедия. Обзор «Возвращения попугая Кеши»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android