Фильм «Последний друид» с Расселом Кроу может официально выйти в России

Издание Deadline сообщило, что кинокомпания Arna Media приобрела права на показ в СНГ фильма «Последний друид» с Расселом Кроу в главной роли. Таким образом, лента может получить официальный прокат и в России. Подтверждающей информации об этом пока нет.

Сюжет картины расскажет о том, как император обнаруживает уединённую крепость друидов в горах Каледонии. Мирный кельтский старейшина должен взять в руки оружие, чтобы защитить свою семью и народ от уничтожения.

Фильм снял Уильям Юбэнк. У ленты пока что нет даты выхода. Кто сыграет в фильме вместе с Кроу, пока что тоже не объявляют, но это наверняка сделают позже.