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Завершились съёмки спин-оффа «Беспринципных»

Завершились съёмки спин-оффа «Беспринципных»
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«Кинопоиск» объявил о завершении съёмок сериала «Беспринципные. Непреклонный возраст». Это спин-офф шоу «Беспринципные», которое идёт с 2020 года.

Вместе с этим показали и кадры со съёмок проекта с главными героями.

Фото со съёмок

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Сюжет спин-оффа расскажет о том, как Валя после крупной ссоры с генералом Хадяковым уезжает в Санкт-Петербург и велит мужу не приближаться к ней. Героям предстоит объединить свои усилия, чтобы вернуть Валю в Москву.

Производством занимаются компания «Медиаслово» и «Плюс Студия». Сериал «Беспринципные. Непреклонный возраст» покажут на «Кинопоиске» в 2025 году. Точной даты пока что нет.

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