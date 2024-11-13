Завершились съёмки спин-оффа «Беспринципных»

«Кинопоиск» объявил о завершении съёмок сериала «Беспринципные. Непреклонный возраст». Это спин-офф шоу «Беспринципные», которое идёт с 2020 года.

Вместе с этим показали и кадры со съёмок проекта с главными героями.

Фото со съёмок

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Сюжет спин-оффа расскажет о том, как Валя после крупной ссоры с генералом Хадяковым уезжает в Санкт-Петербург и велит мужу не приближаться к ней. Героям предстоит объединить свои усилия, чтобы вернуть Валю в Москву.

Производством занимаются компания «Медиаслово» и «Плюс Студия». Сериал «Беспринципные. Непреклонный возраст» покажут на «Кинопоиске» в 2025 году. Точной даты пока что нет.