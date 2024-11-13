The MongolZ опередила Virtus.pro в рейтинге лучших команд по Counter-Strike 2

Портал HLTV обновил свой рейтинг лучших команд на профессиональной сцене Counter-Strike 2.

Верхняя часть таблицы лидеров осталась без изменений. В топ-3 до сих пор входят Natus Vincere, G2 Esports с Ильёй m0NESY Осиповым и Team Vitality. Однако бразильская FURIA Esports и российская Virtus.pro вылетели из десятки лучших, уступив места таким командам, как The MongolZ и Astralis.

10 лучших команд по CS2 на 13.11.2024 Фото: HLTV

Также хорошего прогресса добились украинская B8, которая поднялась на 18-е место, и российская 9Pandas, достигшая 37-й строчки. Несколько позиций, в свою очередь, утратили следующие коллективы: BIG, M80, Imperial Esports и Red Canids.