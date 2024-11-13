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Вышло обновление для Dota 2: ослабление нового героя Kez и исправление багов

Вышло обновление для Dota 2: ослабление нового героя Kez и исправление багов
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Компания Valve выпустила обновление для Dota 2, в котором ослабила нового героя Kez и исправила ряд внутриигровых ошибок.

Несмотря на отрицательный процент побед у Кеза, разработчики всё равно решили ослабить нового персонажа. «Нерфы» затронули почти все способности героя. Так, например, длительность способности Falcon Rush сократилась на несколько секунд, а время перезарядки ультимейта увеличилась.

Кроме этого, Valve исправила множество багов, связанных с четвёртым актом ивента «Павшая корона» и игровым процессом «Доты». К примеру, разработчики разрешили внутриигровую проблему с предметом Moon Shard, которая приводила к падению серверов. С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке.

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