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Начались съёмки приключенческого фильма «Левша»

Начались съёмки приключенческого фильма «Левша»
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Издание «Бюллетень кинопрокатчика» объявило о старте съёмок приключенческого фильма «Левша». Съёмки ведутся кинокомпанией LEGIO FELIX при поддержке Фонда кино.

Вместе с этим показали и фотографии с процесса производства. На них можно увидеть актёров, сыгравших в проекте, и их персонажей.

Фото со съёмок

Фото: LEGIO FELIX

Фото: LEGIO FELIX

Фото: LEGIO FELIX

Фото: LEGIO FELIX

Фото: LEGIO FELIX

Фото: LEGIO FELIX

Фото: LEGIO FELIX

Фото: LEGIO FELIX

Сюжет развернётся в 1885 году. Во дворце императора Александра III обнаружено загадочное устройство – механическая блоха. В столице орудует британский шпион, обладающий передовыми инженерными разработками. Офицер тайной полиции Огарёв отправляется к мастеру Тульского оружейного завода, известному как Левша.

Режиссёром выступает Владимир Беседин. В проекте снимаются Юрий Колокольников, Фёдор Федотов, Леонела Мантурова, Ян Цапник, Алексей Гуськов, Артур Иванов, Андрей Пынзару и Александр Чевычелов.

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