Начались съёмки приключенческого фильма «Левша»

Издание «Бюллетень кинопрокатчика» объявило о старте съёмок приключенческого фильма «Левша». Съёмки ведутся кинокомпанией LEGIO FELIX при поддержке Фонда кино.

Вместе с этим показали и фотографии с процесса производства. На них можно увидеть актёров, сыгравших в проекте, и их персонажей.

Фото со съёмок

Фото: LEGIO FELIX

Фото: LEGIO FELIX

Фото: LEGIO FELIX

Фото: LEGIO FELIX

Фото: LEGIO FELIX

Фото: LEGIO FELIX

Фото: LEGIO FELIX

Фото: LEGIO FELIX

Сюжет развернётся в 1885 году. Во дворце императора Александра III обнаружено загадочное устройство – механическая блоха. В столице орудует британский шпион, обладающий передовыми инженерными разработками. Офицер тайной полиции Огарёв отправляется к мастеру Тульского оружейного завода, известному как Левша.

Режиссёром выступает Владимир Беседин. В проекте снимаются Юрий Колокольников, Фёдор Федотов, Леонела Мантурова, Ян Цапник, Алексей Гуськов, Артур Иванов, Андрей Пынзару и Александр Чевычелов.