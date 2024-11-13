Бывший игрок NAVI укомплектовал состав Aurora по «Доте»
Киберспортсмен Арман Malady Оразбаев из Казахстана присоединился к азиатскому ростеру Aurora Gaming по Dota 2.
Меледи займёт пятую позицию, на которой ранее выступал украинский про-игрок Олег Kaori Медведок, покинувший команду 2 ноября 2024 года. Дебют Aurora с новым «саппортом» состоится уже 15 ноября в закрытых квалификациях к топ-турниру ESL One Bangkok 2024.
Состав Aurora по «Доте»:
- Айбек TA2000 Токаев;
- Эйбэд Abed Азэль Юсоп;
- Ануча Jabz Дживаронг;
- Воравит Q Мекчай;
- Арман Malady Оразбаев;
- Ли SunBhie Чон Дже (тренер).
Последней командой Malady была Natus Vincere. В новом составе Арман станет вторым представителем Казахстана — с ним на одной линии будет стоять «керри» Айбек TA2000 Токаев.
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