Бывший игрок NAVI укомплектовал состав Aurora по «Доте»

Киберспортсмен Арман Malady Оразбаев из Казахстана присоединился к азиатскому ростеру Aurora Gaming по Dota 2.

Меледи займёт пятую позицию, на которой ранее выступал украинский про-игрок Олег Kaori Медведок, покинувший команду 2 ноября 2024 года. Дебют Aurora с новым «саппортом» состоится уже 15 ноября в закрытых квалификациях к топ-турниру ESL One Bangkok 2024.

Состав Aurora по «Доте»:

Айбек TA2000 Токаев;

Эйбэд Abed Азэль Юсоп;

Ануча Jabz Дживаронг;

Воравит Q Мекчай;

Арман Malady Оразбаев;

Ли SunBhie Чон Дже (тренер).

Последней командой Malady была Natus Vincere. В новом составе Арман станет вторым представителем Казахстана — с ним на одной линии будет стоять «керри» Айбек TA2000 Токаев.