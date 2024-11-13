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Бывший игрок NAVI укомплектовал состав Aurora по «Доте»

Бывший игрок NAVI укомплектовал состав Aurora по «Доте»
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Киберспортсмен Арман Malady Оразбаев из Казахстана присоединился к азиатскому ростеру Aurora Gaming по Dota 2.

Меледи займёт пятую позицию, на которой ранее выступал украинский про-игрок Олег Kaori Медведок, покинувший команду 2 ноября 2024 года. Дебют Aurora с новым «саппортом» состоится уже 15 ноября в закрытых квалификациях к топ-турниру ESL One Bangkok 2024.

Состав Aurora по «Доте»:

  • Айбек TA2000 Токаев;
  • Эйбэд Abed Азэль Юсоп;
  • Ануча Jabz Дживаронг;
  • Воравит Q Мекчай;
  • Арман Malady Оразбаев;
  • Ли SunBhie Чон Дже (тренер).

Последней командой Malady была Natus Vincere. В новом составе Арман станет вторым представителем Казахстана — с ним на одной линии будет стоять «керри» Айбек TA2000 Токаев.

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