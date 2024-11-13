Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Бывший про-игрок в Dota 2 стал тренером команды по мобильной игре MLBB

Бывший про-игрок в Dota 2 стал тренером команды по мобильной игре MLBB
Аудио-версия:
Комментарии

Индонезийский киберспортсмен Кенни Xepher Део стал новым тренером команды Alter Ego по мобильной игре Mobile Legends: Bang Bang. Анонс состоялся в социальных сетях клуба.

Зефер займёт позицию наставника команды в новой для себя дисциплине. До этого Кенни выступал на профессиональной сцене Dota 2. В последние годы результаты Alter Ego идут на спад, хотя в 2021 году коллектив занял четвёртое место на престижном чемпионате M2 World Championship.

Состав Alter Ego по MLBB:

  • Сяуки Фаузан Сумарно;
  • Гилберт Арихта;
  • Мануэль Симболон;
  • Файскал Каддафи;
  • Дханья Поса Хопутра;
  • Александр Оуэн;
  • Кенни Xepher Део (тренер);
  • Густи Rekt (тренер).

За девять лет в «Доте» Xepher выступил на множестве LAN-турниров, представляя такие теги, как Geek Fam, T1 и BOOM Esports. В 2021 году он стал чемпионом топ-турнира ESL One Summer, а также заняла 7-8-е место на The International 2021. За свою карьеру киберспортсмен заработал около $ 400 тыс. призовых.

Материалы по теме
Team Spirit против аргентинцев — стали известны первые пары команд на ЧМ по MLBB
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android