Бывший про-игрок в Dota 2 стал тренером команды по мобильной игре MLBB

Индонезийский киберспортсмен Кенни Xepher Део стал новым тренером команды Alter Ego по мобильной игре Mobile Legends: Bang Bang. Анонс состоялся в социальных сетях клуба.

Зефер займёт позицию наставника команды в новой для себя дисциплине. До этого Кенни выступал на профессиональной сцене Dota 2. В последние годы результаты Alter Ego идут на спад, хотя в 2021 году коллектив занял четвёртое место на престижном чемпионате M2 World Championship.

Состав Alter Ego по MLBB:

Сяуки Фаузан Сумарно;

Гилберт Арихта;

Мануэль Симболон;

Файскал Каддафи;

Дханья Поса Хопутра;

Александр Оуэн;

Кенни Xepher Део (тренер);

Густи Rekt (тренер).

За девять лет в «Доте» Xepher выступил на множестве LAN-турниров, представляя такие теги, как Geek Fam, T1 и BOOM Esports. В 2021 году он стал чемпионом топ-турнира ESL One Summer, а также заняла 7-8-е место на The International 2021. За свою карьеру киберспортсмен заработал около $ 400 тыс. призовых.