Вышел большой трейлер фильма «Последний ронин» с Юрием Колокольниковым

Кинокомпания Central Partnership опубликовала полноценный трейлер фильма «Последний ронин» с Юрием Колокольниковым в главной роли.

Картина описывается как приключенческий фантастический экшен. Действие фильма развернётся в относительно недалёком будущем. В результате изменений климата человеческая цивилизация практически уничтожена. Преследуемый призраками прошлого ронин путешествует по пустошам в поисках убийцы своего отца, создавая карту континента. Судьба сводит его с девочкой-подростком, которая обещает щедро заплатить, если он доведёт её до места рождения.

Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат Central Partnership.

Вместе с Колокольниковым в ленте сыграли Диана Енакаева, Тихон Жизневский и Александр Мизёв. Режиссёром выступил Максим Шишкин.

Премьера в кинотеатрах состоится 26 декабря.