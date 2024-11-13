Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел большой трейлер фильма «Последний ронин» с Юрием Колокольниковым

Вышел большой трейлер фильма «Последний ронин» с Юрием Колокольниковым
Аудио-версия:
Комментарии

Кинокомпания Central Partnership опубликовала полноценный трейлер фильма «Последний ронин» с Юрием Колокольниковым в главной роли.

Картина описывается как приключенческий фантастический экшен. Действие фильма развернётся в относительно недалёком будущем. В результате изменений климата человеческая цивилизация практически уничтожена. Преследуемый призраками прошлого ронин путешествует по пустошам в поисках убийцы своего отца, создавая карту континента. Судьба сводит его с девочкой-подростком, которая обещает щедро заплатить, если он доведёт её до места рождения.

Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат Central Partnership.

Вместе с Колокольниковым в ленте сыграли Диана Енакаева, Тихон Жизневский и Александр Мизёв. Режиссёром выступил Максим Шишкин.

Премьера в кинотеатрах состоится 26 декабря.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android