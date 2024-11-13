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Второй сезон «Миротворца» с Джоном Синой выйдет в августе 2025 года

Второй сезон «Миротворца» с Джоном Синой выйдет в августе 2025 года
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Компания HBO раскрыла, что второй сезон комедийного супергеройского сериала «Миротворец» с Джоном Синой выйдет в августе 2025 года. Конкретная дата премьеры и другие подробности продолжения шоу пока не раскрываются.

Второй сезон сериала станет третьим проектом в перезапущенной киновселенной DC. «Миротворец» рассказывает про комичного и очень патриотичного суперзлодея, убивающего всех на своём пути. В первом сезоне сериала Аманда Уоллер наняла героя для борьбы с таинственным инопланетным вторжением, которое тайно происходило на Земле. Главную роль в сериале исполняет комедийный актёр и рестлер Джон Сина.

Шоу доступно для просмотра в стриминговом сервисе HBO Max.

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