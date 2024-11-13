В России не будут запрещать iPhone

Ещё летом в Госдуме обдумывали идею запрета iPhone в России из-за того, что на смартфонах Apple нет предустановленного отечественного приложения RuStore. Как оказалось, запрещать гаджет всё же не будут.

Об этом рассказал депутат Госдумы Антон Горелкин. По его словам, информация о запрете устройств Apple в России всего-навсего слухи, не имеющие ничего общего с действительностью.

То, что мы видели в некоторых медиа, что якобы гаджеты Apple будут запрещены в России, – это ложь. Законопроект не запрещает гаджеты Apple, он регламентирует равный доступ наших граждан.

Несмотря на отсутствие запрета на продажи iPhone, Apple может быть оштрафована за отказ устанавливать на iPhone отечественный RuStore.