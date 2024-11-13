Вышел новый тизер сериала «Чужой: Земля» от автора «Фарго»

Опубликован новый тизер сериала «Чужой: Земля» от Ноя Хоули — автора «Фарго» и «Легиона». В ролике показали несколько живописных кадров, главных героев шоу и ксеноморфа.

Видео доступно на YouTube-канале KRiSOtheEDiTOR. Права на видео принадлежат FOX.

События «Чужого: Земля» развернутся за пару лет до «Прометея» и за 30 лет до дебютной ленты франшизы. Все действия будут происходить на Земле, а история будет вращаться вокруг корпорации Вейланд-Ютани, которая стремится создать лучшего андроида. Главные роли в проекте исполнили Сидни Чендлер («Шугар») и Тимоти Олифант («Крепкий орешек 4»).

Премьера сериала «Чужой: Земля» состоится в 2025 году. Точная дата пока не раскрывается.