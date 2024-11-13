Звезду «Офиса» Джона Красински признали самым красивым мужчиной 2024 года

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Редакция издания People признала звезду «Офиса» Джона Красински самым сексуальным мужчиной 2024 года. В честь данного события журналисты даже записали видео с участием актёра.

По словам Красински, когда он только услышал о данной новости, то изначально не поверил в неё.

Видео доступно на YouTube-канале People. Права на видео принадлежат People.

На самом деле я действительно чуть не потерял сознание… Я думал, что, возможно, меня просто обманули. Я не просыпался с мыслью: «Неужели сегодня тот день, когда меня признают самым сексуальным мужчиной в мире?» И всё же именно в этот день вы, ребята, это сделали. Вы сильно подняли планку для меня самого!

Последним крупным проектом с участием артиста стал комедийный фильм «Воображаемые друзья». Лента вышла в прокат в мае этого года.