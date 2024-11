В трилогии ремастеров GTA вышел патч с новым освещением — фото

Разработчики сборника ремастеров GTA: The Trilogy — The Definitive Edition из Rockstar Games выпустили для проекта крупный патч. Обновление сильно улучшило освещение во всех трёх играх серии, поэтому блогер с канала ElAnalistaDeBits решил детально сравнить графику в них до и после выхода патча.

Разница видна невооружённым глазом. Теперь игры не пытаются выглядеть «реалистично», а вернули свой классический визуальный стиль.

Сборник GTA: The Trilogy — The Definitive Edition доступен на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch и мобильных устройствах.

Видео доступно на YouTube-канале ElAnalistaDeBits. Права на видео принадлежат ElAnalistaDeBits/Rockstar Games.