Масштабный сериал по «Войне и миру» Льва Толстого выйдет в 2027 году

В июне этого года телеканал «Россия» совместно с «Кинопоиском» и онлайн-кинотеатром START анонсировали многосерийный фильм «Война и мир». Режиссёром экранизации культового романа Льва Толстого выступает Сергей Урсуляк.

Постановщик дал интервью журналистам издания ТАСС, в ходе которого сообщил, что премьера сериала состоится в конце 2027 года. Точная дата пока не раскрывается.

Мы сейчас в самом начальном периоде. Это предложение канала «Россия». Говорить особенно не о чем, но принципиальное решение каналом принято. Надеюсь, что всё состоится. Думаю, что это конец 2027 года.

Ранее Сергей Урсуляк работал над другими масштабными адаптациями: «Жизнь и судьба», «Тихий Дон» и «Ненастье».