Звезда «Монстров» Николас Чавес хочет сыграть в новом «Американском психопате»

Звезда сериала «Монстры: История братьев Менендес» Николас Чавес поделился, что хочет сыграть Патрика Бейтмана в новом «Американском психопате». По словам актёра, оригинальный роман Брета Истона он считает одним из своих самых любимых произведений.

Также Чавес заявил, что считает Луку Гуаданьино, режиссёра «Претендентов» и новой адаптации «Американского психопата», настоящим гением.

Видео доступно на YouTube-канале ELLE. Права на видео принадлежат ELLE.

Лука Гуаданьино — гений… Я обожаю роман Брета Истона Эллиса, он уже очень долгое время является одним из моих самых любимых произведений.

Сейчас у новой версии «Американского психопата» нет даты релиза и более интересных подробностей. Известно лишь, что сюжет ленты вновь адаптирует историю оригинального романа Брета Истона Эллиса и расскажет о банкире Патрике Бейтмане, который по ночам превращается в изощрённого убийцу.