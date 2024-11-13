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Российская драма «Лгунья» получила награду на кинофестивале в Ханое

Российская драма «Лгунья» получила награду на кинофестивале в Ханое. Лента была удостоена премии сети азиатских кинокомиссий AFCNet Award. Приз вручили лично режиссёру ленты Юлии Трофимовой и продюсеру Катерине Михайловой.

Фильм рассказывает о Еве — 17-летней девушке, которой наскучила её однообразная жизнь. На летние каникулы она устраивается работать в кафе в ожидании новых знакомств и приключений. Однако неожиданное событие вынуждает Еву солгать, что переворачивает жизнь девушки и окружающих её людей с ног на голову.

В актёрский состав вошли Елизавета Ищенко, Арсений Вейс, Стас Старовойтов, Марьяна Спивак, Юлия Марченко, Алексей Розин, Майя Мальцева, Дмитрий Куличков, Янина Лакоба, Даша Верещагина и другие.

Ханойский международный кинофестиваль проходил в столице Вьетнама с 7 по 11 ноября.