Вышел трейлер новых серий второго сезона «Аркейн» — премьера 16 ноября

Онлайн-кинотеатр Netflix представил новый трейлер второго сезона анимационного сериала «Аркейн» по вселенной League of Legends. В нём показали события из второго акта, который выйдет уже 16 ноября. В него снова войдёт три эпизода.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Второй сезон «Аркейна» продолжает историю двух сестёр — Вай и Джинкс. Разлучённые, они становятся соперницами на фоне разгорающейся войны между их стимпанковым городом Пилтовером и подземным Зауном.

Второй сезон «Аркейна» станет большим финалом для всего сериала. Однако студия Riot Games продолжит развивать киновселенную League of Legends и другими, ещё не анонсированными проектами. Финальные три серии выйдут 23 ноября.