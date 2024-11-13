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Вышел новый трейлер антологии «Секретный уровень» про видеоигры — премьера 10 декабря

Вышел новый трейлер антологии «Секретный уровень» про видеоигры — премьера 10 декабря
Аудио-версия:
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Компания Amazon представила новый трейлер мультсериала «Секретный уровень» — антологии по мотивам различных видеоигр. Премьера шоу состоится уже 10 декабря в онлайн-кинотеатре Prime Video.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

«Секретный уровень» — новый проект от создателей мультсериала «Любовь. Смерть. Роботы». В первый сезон войдёт 15 эпизодов, которые расскажут истории по вселенным Warhammer 40,000: Space Marine 2, Sifu, The Outer Worlds, God of War, Mega Man, Unreal Tournament, Spelunky, Pac-Man. New World, Crossfire, Armored Core, Honor of Kings и недавно отменённой Concord.

Ожидается, что продолжительность каждой серии составит около 15-20 минут. В дальнейшем Amazon может продлить проект на второй сезон — если он окажется достаточно успешным.

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