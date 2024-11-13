Биткоин ставит рекорд стоимости восьмой день подряд — его цена достигла $ 90 тыс.

В начале ноября курс биткоина начал стремительно расти. Сразу после победы Дональда Трампа на выборах в президенты США криптовалюта начала стремительно дорожать, дойдя до отметки в $ 80 тыс. 10 ноября.

Спустя трое суток биткоин установил абсолютный рекорд — $ 90 тыс. Это наивысший результат в истории криптовалюты, этого показателя она не смогла достичь даже в эпоху майнинга видеокартами в 2021 году. Биткоин показывает стремительный рост уже восемь суток подряд.

График курса биткоина к доллару США Фото: Google

Ранее эксперты предсказывали, что до конца 2024 года стоимость биткоина может достичь $ 100 тыс. После победы Дональда Трампа на президентских выборах инвесторы начали активно вкладываться в криптовалюты, ожидая более лояльной к отрасли политики со стороны будущего правительства страны.