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Биткоин ставит рекорд стоимости восьмой день подряд — его цена достигла $ 90 тыс.

Биткоин ставит рекорд стоимости восьмой день подряд — его цена достигла $ 90 тыс.
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В начале ноября курс биткоина начал стремительно расти. Сразу после победы Дональда Трампа на выборах в президенты США криптовалюта начала стремительно дорожать, дойдя до отметки в $ 80 тыс. 10 ноября.

Спустя трое суток биткоин установил абсолютный рекорд — $ 90 тыс. Это наивысший результат в истории криптовалюты, этого показателя она не смогла достичь даже в эпоху майнинга видеокартами в 2021 году. Биткоин показывает стремительный рост уже восемь суток подряд.

График курса биткоина к доллару США

График курса биткоина к доллару США

Фото: Google

Ранее эксперты предсказывали, что до конца 2024 года стоимость биткоина может достичь $ 100 тыс. После победы Дональда Трампа на президентских выборах инвесторы начали активно вкладываться в криптовалюты, ожидая более лояльной к отрасли политики со стороны будущего правительства страны.

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