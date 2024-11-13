Яторо из Team Spirit по «Доте» выступит на турнире стримеров по Deadlock

Анонсирован шоу-турнир BetBoom Deadlock Cup 3 по новому шутеру от Valve Deadlock с призовым фондом более 1 млн рублей.

В рамках соревнования сразятся четыре коллектива, среди которых есть команда двукратного чемпиона The International Ильи Yatoro Мулярчука из ростера Team Spirit по Dota 2. Также на турнире выступят составы стримеров Тимура ТраВоМаН Хафизова, Дениса relaxcis Шулаева и Олега Stray228 Бочарова.

В первом раунде ивента команда Яторо с Ильёй Illidan Пивцаевым встретится с ростером relaxcis, а коллектив Stray228 — с составом ТраВоМаН.

Турнир стримеров по Deadlock пройдёт в онлайн-формате в период с 14 по 15 ноября. В рамках ивента четыре любительских ростера разыграют призовой фонд в размере 1,08 млн рублей. Кроме этого, лучший игрок соревнования дополнительно получит 100 тысяч рублей.