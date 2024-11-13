Дуэйн Джонсон мечтал стать успешнее Джорджа Клуни и Уилла Смита в начале своей карьеры

Американский актёр Дуэйн Джонсон стал героем издания GQ. Журналисты рассказали историю рестлера, который стал большой кинозвездой, однако в начале пути в нём сомневались даже его агенты.

Как вспомнил сам Джонсон, после выхода фильма «Царь скорпионов» в 2002 году он загорелся стать звездой Голливуда ярче Уилла Смита и Джорджа Клуни. В этой идее сомневались даже его агенты, из-за чего артист уволил их и нанял новых людей.

Именно так я и рассуждал в то время — стать значимее Уилла Смита и Джорджа Клуни. И я думал об этом со всем уважением. Но я понимал, что мне нужно действовать по-другому, потому что у такого парня, как я, не было какого-то плана. Оглядываясь назад на свою карьеру… Значимее, чем Уилл, значимее, чем Джордж? Я пошёл по другому пути.

Сейчас сборы фильмов с Джонсоном в мировом прокате превышают $ 4,5 млрд. Актёр считает, что важную роль в его карьере сыграло не только трепетное отношение к зрителям, но и удачные даты релиза фильмов. Ближайшей картиной с актёром стала рождественская комедия «Миссия: Красный», которая вышла в прокат 7 ноября.